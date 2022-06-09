رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الاختبارات الإلكترونية بكلية الذكاء الاصطناعى

فريق المحافظات

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجان الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبى، حيث تابع اليوم الاختبارات الإلكترونية لكلية التمريض والتى تقام بمعامل كلية الذكاء الاصطناعى، وذلك في إطار خطة جامعة المنوفية وسعيها الدائم لاستكمال خطواتها في التحول الرقمي وفقا لتوجهات الدولة المصرية .

وأكد رئيس الجامعة، أن الاختبارات الإلكترونية تتم لكليات القطاع الطبى على أكمل وجه ودون أى مشاكل تقنية، ويؤدى اليوم 1200 طالب وطالبة من كلية التمريض الاختبار بمعامل كلية الذكاء الاصطناعى وكلية الطب، حيث تم توفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة لتأدية الاختبارات، وخطوط إنترنت فائقة السرعة، وتجهيز المعامل بكافة الاحتياجات اللازمة، ومنذ فترة إجراء اختبارات إلكترونية تجريبية لتدريب الطلاب قبل دخولهم الاختبارات النهائية.

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات المعامل ومدى الاستعداد التام بالكلية لاستقبال الطلاب وتوزيعهم باللجان والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى، الذى أكد أنه تم تجهيز المعامل بكافة الإمكانيات الشبكية والفنية وكاميرات المراقبة، ويتم تطبيق الامتحان الإلكترونى حسب جداول متفق عليها مع كليات القطاع الطبي ووفق السعة الاستيعابية لمعامل مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الذكاء الاصطناعي.