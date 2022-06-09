رئيس الوزراء الإيطالى يدعو لتحرير المواد الغذائية المحتجزة بموانئ أوكرانيا

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أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، ضرورة تحرير ملايين الأطنان من المواد الغذائية المحتجزة في موانئ أوكرانيا بسبب الصراع مع روسيا، منوها إلى أن جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة، لكنها الوحيدة للأسف.

وشدد دراجي - في مداخلته خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، الذي عقد في باريس، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - على وجوب تقديم الضمانات الضرورية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الموانئ لن تتعرض للهجوم، داعيا للاستمرار بدعم الدول المستوردة، على غرار ما يفعل الاتحاد الأوروبي.

وقال دراجي إن "التصميم نفسه الذي وضعناه في إطار مساعدة أوكرانيا، علينا تسخيره لمساعدة مواطنينا ومواطني الأجزاء الأفقر في العالم".. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر ست حزم عقوبات، وجهت ضربة كبيرة لروسيا، لكن لكي تكون جهودنا فعالة، يجب أن تكون مستدامة على مرور الوقت، وأن تحمل معها الاقتصادات الناشئة.