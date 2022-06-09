رئيس الجزائر يعلن فتح خط جوى مباشر مع فنزويلا

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أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وفنزويلا، مشيرا إلى أن بلاده تتقاسم مع كاركاس رصيدا ثريا من العلاقات التاريخية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده تبون، في مقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، مع نظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر على مدار يومين.

وأوضح الرئيس الجزائرى أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين تتمثل في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن حقوق الشعوب في الحرية، والتنمية، وفي النضال المشترك لشعبيهما من أجل الحرية، ومناهضة الظلم والاستعمار، ويتقاسمان كذلك نفس تاريخ الاستقلال وهو 5 يوليو.

وأكد أنه اتفق مع الرئيس مادورو على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، معلنا عن فتح خط جوي بين الجزائر العاصمة وكاراكاس.

وفي سياق متصل، أشار تبون إلى أن المحادثات مع نظيره الفنزويلي سمحت بالتطرق إلى أهم القضايا المطروحة في الساحة الدولية؛ من بينها القضية الفلسطينية، لافتا إلى وجود "اتفاق تام" بين البلدين من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.