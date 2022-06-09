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خلال ساعات.. النطق بالحكم على محمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 09 يونيو 2022 07:00 ص
خلال ساعات.. النطق بالحكم على محمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، بحكمها في جلسة محاكمة الدكتور محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.


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