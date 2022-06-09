اليوم السابع
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خطوات حصر الأراضى المنزرعة بالقمح ومقارنتها بالكميات الموردة.. إنفوجراف

الخميس، 09 يونيو 2022 01:29 م
خطوات حصر الأراضى المنزرعة بالقمح ومقارنتها بالكميات الموردة.. إنفوجراف توريد القمح المحلى
كتب مدحت وهبة

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وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن وضع الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.
 
القمح
القمح
 
تعيين ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية
حصر المساحات المنزرعة بالقمح فى المحافظة 
تحديد ‏المساحات التى تم حصادها بالفعل 
توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يورد الكمية المحددة 
قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يثبت التوريد بالصورة المطلوبة 
إذا تخلف صاحب الحيازة أو ‏لم يقدم مستندا يفيد قيامه بالتوريد يتم عمل محضر ‏
بموجب محضر إثبات الحالة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد

التموين

القمح المحلى

توريد القمح المحلى

موسم توريد القمح المحلى

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