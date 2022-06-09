حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا الطبية بزفتى تعالج 1537 حالة

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن هناك أولوية بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً بالغربية وتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام لخدمة المرضى في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1537 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

أشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 70 حاله لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والاذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والاطفال والرمد والمسالك البولية والمخ والأعصاب.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وزينب سامى منسق حياة كريمة بالغربية ، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.