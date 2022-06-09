اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا الطبية بزفتى تعالج 1537 حالة

الخميس، 09 يونيو 2022 03:09 م
حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا الطبية بزفتى تعالج 1537 حالة قافلة جامعة طنطا الطبية بزفتى
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت اليوم من جامعة طنطا، قافلة طبية كبرى إلى قرية كفر ششتا مركز زفتى بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.
 
أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن هناك أولوية بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً بالغربية وتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام لخدمة المرضى في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.
 
من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1537 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.
 
أشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 70 حاله لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والاذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والاطفال والرمد والمسالك البولية والمخ والأعصاب.
 
شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وزينب سامى منسق حياة كريمة بالغربية ، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
 
 
 
 
 
 
 

 


جامعة طنطا

قافلة طبية

زفتى

رئيس جامعة طنطا

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

قافلة جامعة طنطا الطبية بـ"نهطاى" تعالج 1623 حالة وتصرف الدواء بالمجان

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:31 م

مشروعات قومية وقوافل لدعم قرى "حياة كريمة".. الكشف على 511 مواطنا بقرية نجع السويس.. إنهاء الإنشاءات الهندسية بمجمع خدمات المواطنين بقرية أصفون بالأقصر.. وقوافل جامعة طنطا تعالج 577 حالة وتجرى 6 عمليات بمطروح

السبت، 04 يونيو 2022 06:00 ص

حياة كريمة.. تزايد إقبال الأهالى على قافلة جامعة طنطا الطبية فى السلوم.. صور

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:00 م

حياة كريمة.. قوافل جامعة طنطا تعالج 577 حالة وتجرى 6 عمليات جراحية بمطروح

الخميس، 02 يونيو 2022 03:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة