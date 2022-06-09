حياة كريمة تساهم فى زيادة ضغط المياه بأولاد إلياس وكيمان سعيد بأسيوط

كتب أحمد حسن

أكد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن المبادرة الرئاسية تمكنت من زيادة ضغط المياه بقريتي أولاد إلياس وكيمان سعيد بمنطقة صدفا وجميع التوابع المجاورة وذلك من خلال مد وتدعيم خط مياه بطول 3.3 كم بقطر 450 مم من محطة صدفا المرشحة والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلي 600 ل/ث، هذا بجانب محطة مياه أولاد إلياس الارتوازي ومحطة مياه الوعاضلة الارتوازي.

وقال رئيس الشركة" أن المبادرة الرئاسية تساهم فى تطوير قرى الريف المصري نجحت في إنجاز 29 كم شبكات مياه بأقطار مختلفة، وعمل إحلال وتجديد لــ 13 كم شبكات أخرى هذا بجانب أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة مياه صدفا المرشحة والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلي 600 ل/ث، وتضم عدد(2) مروق وعدد(8) فلاتر مرشحات، وعدد(3) أحواض لمزج الشبة، وخزان أرضي، 51 كم طولي شبكات مياه على مستوى 26 قرية ريفية بمركزي صدفا والغنايم يتم تغذيتهم من المحطة المرشحة.