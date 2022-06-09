حياة كريمة ببنى سويف.. تدعيم الكهرباء ومد الغاز بقرى الرياض وبنى عدى

أكد علي يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، متابعة المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها بقرى المركز، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.
وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء في وضع 120 عامودا كهربائيا بقرية الرياض لتدعيم ورفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع القرية، وكذلك مد شبكة الغاز الطبيعي بذات القرية، كما جرت متابعة التشطيبات النهائية بالمجمع الخدمي، بنسبة تنفيذ 95% والذي تم إنشاؤه على مساحة 700م ليخدم أكثر من 60 ألف مواطن.
وأشار على يوسف إلى الإنشاءات الجاري تنفيذها بوحدة طب الأسرة، حيث تم تنفيذ 20% من المشروع، والذي ينفذ على مساحة 1862م، في حين بلغت نسبة التنفيذ بالمجمع الزراعي بقرية بني عدي 40% على مساحة 500م ليخدم 21 ألف مواطن، بينما تم الانتهاء من أعمال تبطين ترعة الزيتون الشرقية بنسبة 100%.
حياة كريمة ببنى سويف.. تدعيم الكهرباء ومد الغاز بقرى الرياض وبنى عدىالخميس، 09 يونيو 2022 08:00 ص
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أكد علي يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، متابعة المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها بقرى المركز، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.
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