اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 08:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. تدعيم الكهرباء ومد الغاز بقرى الرياض وبنى عدى

الخميس، 09 يونيو 2022 08:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. تدعيم الكهرباء ومد الغاز بقرى الرياض وبنى عدى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد علي يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، متابعة المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها بقرى المركز، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

وأضاف على يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء في وضع 120 عامودا كهربائيا بقرية الرياض لتدعيم ورفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع القرية، وكذلك مد شبكة الغاز الطبيعي بذات القرية، كما جرت متابعة التشطيبات النهائية بالمجمع الخدمي، بنسبة تنفيذ 95% والذي تم إنشاؤه على مساحة 700م ليخدم أكثر من 60 ألف مواطن.

وأشار على يوسف إلى الإنشاءات الجاري تنفيذها بوحدة طب الأسرة، حيث تم تنفيذ 20% من المشروع، والذي ينفذ على مساحة 1862م، في حين بلغت نسبة التنفيذ بالمجمع الزراعي بقرية بني عدي 40% على مساحة 500م ليخدم 21 ألف مواطن، بينما تم الانتهاء من أعمال تبطين ترعة الزيتون الشرقية بنسبة 100%.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

حياة كريمة

قرى حياة كريمة

الغاز الطبيعى

اخبار المحافظات

الكهرباء


الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات تنفيذ مشروع مرسى النيل السياحى.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:49 م

توفير فريق طبى.. تفاصيل استجابة محافظ بنى سويف لشاب أصيب فى حادث سير

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:33 م

محافظ بنى سويف يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بــ"230 درجة"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:45 م

محافظ قنا يعلن استلام 11 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:17 م

محافظ الجيزة: المحافظة ستشهد طفرة تعليمية.. وحياة كريمة تحقق الأمان الاجتماعى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:42 م

"حياة كريمة" تستجيب لأهالى منطقة هشام بنصر النوبة وتوصل الكهرباء لهم

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:09 م

8 سنوات فى عهد الرئيس السيسى.. محافظات مصر"شكل تانى".. مشروعات قومية وتنموية أعادت الأمجاد.. الجمهورية الجديدة بروح"حياة كريمة".. مسيرة الإنجازات بدأت فى 2014.. وقناة السويس الجديدة غيرت خريطة محافظات القناة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة