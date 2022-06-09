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حياة كريمة بالأقصر.. إسنا تستكمل إنشاءات ملعب خماسى وجناح بمدرسة ثانوى.. صور

الخميس، 09 يونيو 2022 01:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. إسنا تستكمل إنشاءات ملعب خماسى وجناح بمدرسة ثانوى.. صور جانب من الأعمال
الأقصر – أحمد مرعى

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استكملت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمالها فى المشروعات المختلفة ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التي سيجرى تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد، قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بجولة لمتابعة العمل فى إنشاءات ملعب خماسي بنادى المساوية، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى آلهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

كما قام رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء جناح بمدرسة الثانوية بالنمسا وصيانة المبني القديم، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، حيث إنه يجرى إنشاء وتطوير وصيانة العديد من المدراس بقطاع التعليم داخل الوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويقول المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، إنه تشكل تلك المشروعات إنشاء جناح ابتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليما أساسيا وتجرى أعمال الصيانة بالمبني القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليما أساسيا وجاري أعمال الصيانة بالمبني القديم، وتجرى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.
 

إنشاءات ملعب خماسي بالمساوية وجناح بمدرسة ثانوية بالنمسا (1)
 
 
إنشاءات ملعب خماسي بالمساوية وجناح بمدرسة ثانوية بالنمسا (2)
 

 

إنشاءات ملعب خماسي بالمساوية وجناح بمدرسة ثانوية بالنمسا (3)
 
 
إنشاءات ملعب خماسي بالمساوية وجناح بمدرسة ثانوية بالنمسا (4)
 
 
إنشاءات ملعب خماسي بالمساوية وجناح بمدرسة ثانوية بالنمسا (5)
 
 
إنشاءات ملعب خماسي بالمساوية وجناح بمدرسة ثانوية بالنمسا (6)
 

 

إنشاءات ملعب خماسي بالمساوية وجناح بمدرسة ثانوية بالنمسا (7)
 

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