اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 04:09 ص
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حياة كريمة.. القوافل العلاجية تستمر لليوم الثانى فى الكشف على مواطنى القصير

الخميس، 09 يونيو 2022 04:00 ص
حياة كريمة.. القوافل العلاجية تستمر لليوم الثانى فى الكشف على مواطنى القصير قافلة طبية - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تواصل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بالكشف الطبى على مواطنى مدينة القصير لليوم الثانى على التوالى، حيث انطلقت أعمالها وتستمر حتى نهاية اليوم، وذلك بوحدة المستعمرة الصحية بمدينة القصير.

وكانت بدأت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الأربعاء الماضى من قرية مرسى حميرة وأدلديب بالشلاتين لمدة يومين، وانطلقت يومى الجمعة والسبت لإجراء الكشف الطبى على مواطنى حلايب، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد يومى 5 و6 يونيو الجارى.

واستكملت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها إلى مدينة القصير بعد مدينة الشلاتين وحلايب ومرسي علم، حيث بدأت عملها بمنطقة المستعمرة أول أمس وتستمر حتى اليوم وتنطلق السبت والأحد يومى 11 و12 بقرية الحمروين بالقصير ومنها إلى مدينة سفاجا يومى 13 و14 يونيو.

وتنتهى القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال شهر يونيو بالكشف الطبى وصرف العلاج لأهالى الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال البحر الأحمر يومى 15 و16 يونيو الجارى.


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