حملة مكبرة لرفع وإزالة 450 حالة إشغال بمدينة أسوان.. صور

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى حملة مكبرة إستهدفت إزالة ورفع الإشغالات بنطاق شوارع كسر الحجر وكورنيش النيل ، والشوارع الفرعية والجانبية.

وشارك فى فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة محمد حسين وعلاء الدين ممدوح ، وأيضاً رؤساء أحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة مدعمين بالفنيين والمعدات الثقيلة وذلك وسط مشاركة من شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع وإزالة 450 حالة إشغال بدون محضر، بجانب تحرير 20 محضر إشغال طريق ، وإزالة 4 تاندة مخالفة ، مع مصادرة 135 من المضبوطات المتنوعة ، والتى تم إيداعها بمخازن الوحدة المحلية .