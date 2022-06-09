حافظ على صحة دماغك بتناول هذه الأطعمة.. منها الخضراوات الملونة

كتبت فاطمة خليل

الأطعمة التي نستهلكها لها تأثير كبير على صحة عقولنا، و دماغنا هو عضو كثيف الطاقة، يستخدم حوالي 20 % من السعرات الحرارية في الجسم، ومن ثم، فهو يحتاج إلى الكثير من الوقود المناسب للعمل وإرسال الإشارات الضرورية عبر الجسم، لذلك، فإن تناول نظام غذائي معزز للدماغ أمر ضروري للحفاظ على وظائف المخ على المدى القصير والطويل، وإذا كنت تأكل أطعمة صحية للدماغ فإنها تقوم ببناء خلايا الدماغ وإصلاحها، بل ستقلل أيضًا من إجهاد الخلايا والالتهابات وبالتالي تقلل مخاطر شيخوخة الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية، بحسب موقع "health".

فيما يلي أهم خمسة أطعمة للدماغ يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي:



1. زيت الزيتون البكر الممتاز



يرتبط استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز بانخفاض معدل الإصابة بمرض الزهايمر، لأنه يحمي الدماغ من أضرار الجذور الحرة، وبسبب وجود فيتامين E وفيتامين C ، فإنه يساعد في الحفاظ على ذاكرة جيدة.

2. الأعشاب



الكركم مع قليل من الفلفل الأسود والقرفة والزعفران وإكليل الجبل والزنجبيل يمكن أن يساعد في تعزيز شيخوخة الدماغ الصحية والذاكرة.

ويبدو أن التوابل لها تأثير على الإدراك العام، مثل العملية التي ينطوي عليها التفكير والفهم والتعلم والتذكر.

3. أوميجا 3



EPA و DHA هما أحماض أوميجا 3 الدهنية، توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون، وتساعد على حماية الدماغ من الشيخوخة، والمصادر النباتية لأوميجا 3 تشمل : المكسرات والبذور.

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة للغاية لوظيفة الدماغ الطبيعية وتطوره خلال جميع مراحل الحياة.

عند كبار السن، غالبًا ما يرتبط انخفاض استهلاك أوميجا 3 بحجم دماغ أصغر، وهو علامة واضحة على شيخوخة الدماغ.

4. الخضراوات الورقية



غنية بحمض الفوليك، وهو أحد أهم الفيتامينات للحفاظ على صحة الدماغ، وتساعد الخضروات الورقية مثل السبانخ ، والسلق، والجرجير على الحفاظ على السلامة المعرفية مع تقدم العمر.

5. خضراوات وفواكه بألوان قوس قزح



من الضروري تضمين الأطعمة النباتية الملونة المختلفة لأنها تحتوي على مغذيات وألياف صحية للدماغ لفترة طويلة ، ترتبط النظم الغذائية القائمة على النباتات باستمرار بطول العمر المعرفي.