جهاز الإحصاء يرصد ارتفاع حمولات السفن العابرة قناة السويس رغم حرب ورسيا وأوكرانيا

كتب: مدحت عادل

حققت حمولة السفن العابرة لقناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر ابريل الماضي، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول حمولة السفن العابرة إلى 114.6 مليون طن، بينما كانت نحو 110.2 مليون طن في شهر ابريل عام 2021، بزيادة بلغت نحو 4.4 ملايين طن.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع مستويات العائدات التي بلغت مستويات قياسية حيث بلغت نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وتشير بيانات الإحصاء، إلى أن قناة السويس لم تتأثر سلبا بما شهدته المنطقة من تداعيات من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفع عدد السفن ليسجل نحو 1402 سفينة في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 1395 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 7 سفن، كما سجل عدد ناقلات البترول العابرة أيضا ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ نحو 527 ناقلة بترول في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 419 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 108 ناقلة بترول.

وبدأت عائدات قناة السويس في الارتفاع لتسجل 8.6 مليار جنيه في فبراير الماضي، مقابل 8.5 مليار جنيه في يناير الماضي، كما واصلت الارتفاع بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وسجلت نحو 10 مليار جنيه في مارس الماضي، وانتهاء بـ11.6 مليار جنيه في ابريل الماضي.