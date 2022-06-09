جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.9%) لشهر مايو 2022

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (130.2) نقطة لشهر مايو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.9%) عن شهر ابريل 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%)، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر مايو 2022 مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر مايو 2022 مقارنة بشهـر ابريل 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (5.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض

بنسبة (1.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.9%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.7%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.7%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر مايو 2022 مقارنة بشهر مايو 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (27.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (45.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (41.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (33.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (29.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (24.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (22.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (19.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.0%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.0%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.2%)، مجموعة المشروبات الكحولية

بنسبة (0.4%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (7.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (14.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية

بنسبة (11.9%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (10.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة

بنسبة (8.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (7.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (5.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (27.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (12.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (6.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن

بنسبة (3.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (9.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق

بنسبة (11.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (10.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية

بنسبة (7.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (11.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (9.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.1%)، مجموعة شراء المركبات

بنسبة (11.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.9%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (54.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.6%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (5.1%).

10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (13.9%) منذ أكتوبر 2021 بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (17.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (17.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (6.3%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (12.6%)، مجموعة العناية الشخصية

بنسبة (10.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.1%).