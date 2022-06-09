اليوم السابع
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جندى بريطانى يقتل جيرانه طعنا بخنجر بعد طلب زوجته الانفصال

الخميس، 09 يونيو 2022 02:32 م
جندى بريطانى يقتل جيرانه طعنا بخنجر بعد طلب زوجته الانفصال الضحايا
كتبت: نهال أبو السعود

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طعن جندى بريطانى سابق جاره حتى الموت بخنجر بسبب نزاع حول مكان وقوف السيارة بعد لحظات من إخبار زوجته له أنها تريد الانفصال عن طريق محكمة، وفقا للجارديان.

وظهر كولين ريفز الجندي السابق في فيديو عرض أما المحكمة وهو يهاجم جاره ويصرخ قائلا: "مت أيها الغبي.. مت"، أثناء قيامه بما وصف بالهجوم الوحشي على جينيفر وستيفن تشابل في منزلهما في قرية سومرست بينما كان طفلاهما ينامان في الطابق العلوى، وتم إخبار المحلفين في محكمة التاج في بريستول أن ريفز، 35 عامًا ، قد اعترف بالذنب في جريمة قتل تشابلز ونفى القتل على أساس المسؤولية المنقوصة.

 


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

خنجر

طعن




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