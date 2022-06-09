اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 11:31 م
أكرم القصاص
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جلسة مباحثات كويتية بريطانية تتناول الملفات الإقليمية والدولية

الخميس، 09 يونيو 2022 10:40 م
جلسة مباحثات كويتية بريطانية تتناول الملفات الإقليمية والدولية الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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عقد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري مع وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية جيمس كليفيرلي، جلسة مباحثات، تناولت عددا من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان مساء اليوم الخميس إن الجانبين استعرضا أطر التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، والتي تتقدم بشكل سريع ومضطرد، منذ تأسيس العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين قبل 123 عاما.


وأعرب الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية - عن الارتياح العميق لمستوى العمل المشترك في مختلف المجالات، مشددين على أهمية الاستمرار والبناء على هذه العلاقة المتميزة؛ بما يصب في صالح البلدين الصديقين ودورهما الاقليمي.


الكويت

مجدي الظفيري

بريطانيا

جيمس كليفيرلي



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