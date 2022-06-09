جامعة القاهرة تعقد اليوم اللقاءات الشخصية للمرشحين لمنصب عميد كلية الطب

كتب محمد صبحى

تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الخميس، المقابلات الشخصية مع المرشحين لمنصب عميد كلية الطب بقصر العينى لمناقشة المرشحين فى البرامج المقدمة.

وكانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة القاهرة قد أعلنت القائمة النهائية بأسماء المتقدمين على منصب عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والتى كشفت عن استبعاد الدكتورة هالة محمود نجيب بعد فحص الطعون ووصل عدد المرشحين إلى 17 مرشحا.

وضمت القائمة النهائية بأسماء المرشحين كلا من: الدكتور عمرو بسطويسى، والدكتور عمرو الحديدي، والدكتور أحمد محمد صبحى، والدكتور عصام على الطوخى، والدكتورة ألفت نوح رياض، والدكتور حاتم زكى عامر، والدكتور عمرو محمد عبد الفتاح، والدكتور أحمد محمود محمد خليف، والدكتور عمرو أحمد محمد عزام، والدكتور عبد الرحمن دسوقى النشار، والدكتور معتز محمود ابو العزم، والدكتور هشام جابر العنانى، والدكتور هشام صلاح طه، والدكتور محمد إبراهيم سويلم، والدكتور حسام صلاح، والدكتور منتصر حجازى، والدكتور محمد سعد هجرس.