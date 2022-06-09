تنفيذ حالات إزالات بناء بأملاك الآثار فى إسنا بالأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة ازالات مكبرة بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعدي بالبناء على أملاك الآثار باسم المواطن "ش . ع" بمساحة 175 متر مربع عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت، والحالة الأخرى للمواطن "م . ح" بمساحة 375 متر مربع عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت بمنطقة وهبان داخل نطاق الوحدة المحلية بكومير جنوب غرب الأقصر .

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية ، ومصطفى على رئيس قريه البغدادي بتنفيذ إزالة تعدى على أملاك الدولة، وأسفرت الحملة عن إزالة سور على أملاك الدولة بمساحة 70 متر مربع بغرض إخفاء معالم الأرض لاستغلالها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، بإزالة تعدى فى الطريق العام عبارة عن بناء حائط فى الشارع العام، وذلك بإرتفاع 3 متر وطول 10 متر بقرية الرزيقات بعزبة كحول، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشدد رؤساء المراكز على رؤساء القرى على ضرورة المتابعة المستمرة على المتغيرات المكانية وإزالتها فى حينه.



مدينة إسنا تنفذ حالات بناء بأملاك الآثار (1)



مدينة إسنا تنفذ حالات بناء بأملاك الآثار (2)



مدينة إسنا تنفذ حالات بناء بأملاك الآثار (3)



مدينة إسنا تنفذ حالات بناء بأملاك الآثار (4)



مدينة إسنا تنفذ حالات بناء بأملاك الآثار (5)



