تنظيم 115 جلسة ولقاءً ضمن الأنشطة القرآنية الصيفية فى مساجد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تجرى مواصلة الأنشطة القرآنية فى المديرية، والتى تشمل البرنامج الصيفي للطفل والعمل فى المقارئ العامة والمقارئ الرسمية، حيث تم تنظيم 115 جلسة ولقاء ضمن تلك الأنشطة حتى الآن لخدمة الأطفال والكبار بالمساجد المختلفة.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى مدينة إسنا تم تنظيم 17 فعالية، وفى أرمنت 7 فعاليات وفى أصفون 13 فعالية، وفى حاجر كومير 8 فعاليات، وفى النمسا 7 فعاليات، وفى الطود 20 فعالية، وفى البياضية 6 فعاليات، وفى بندر الأقصر 9 فعاليات، وفى القرنة 17 فعالية، وفى الزينية 11 فعالية، وذلك بإجمالى 115 فعالية بمختلف أرجاء المحافظة.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه يتوالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية، موضحاً أنه تم الإعلان عن المقارئ القرآنية للجمهور وعددها 29 مقرأة، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر تحت إشراف إمام المسجد، أما فى فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، فقد تم انضمام 55 مسجدا للبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.



فيما يقول الشيخ حسن منصور إمام المسجد العتيق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم البدء بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيه بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.



ويضيف الشيخ حسن منصور لـ"اليوم السابع"، أنه يتم أيضاً تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" التى تقدم للطفل المسلم، مع مجلة "منبر الإسلام" التي تمت برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضحاً أن البرنامج يهدف لبناء وعى الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء فى هذا البرنامج الذي يستمر 3 شهور فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع بعد صلاة الظهر.