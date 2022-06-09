تموين الأقصر تضبط طن ونصف أسمدة زراعية مدعمة بمخزن فى أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة تموينية، للتصدي للجرائم التموينية لمواجهة الاتجار بالاسمدة الزراعية المدعمة، نجحت فى ضبط طن ونصف أسمدة زراعية مدعمة بمخزن فى أرمنت.، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال الحملة تم ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج كارت الفلاح، وذلك بأحد المخازن غير المرخصة بناحية أرمنت الحيط عبارة عن عدد 28 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تم ضبط عدد 2 شيكارة دقيق مخابز مدعم زنة الواحدة 50 كجم داخل مطحن أهلي غير مرخص بنفس الناحية.



وشارك في الحملة كلا من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وجبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، ورفاعي سليم، وشريف سعد و عماد الدين فؤاد، ومحمد عبد الرحيم مفتشي المديرية، ومحمود حسين مفتش إدارة أرمنت، وتحررت المحاضر القضائية اللازمة للعرض على النيابة العامة.



وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل مزارع لم يورد محصول القمح خلال الموسم الحالى، أو قام بتوريد القمح بأقل من الكمية الواجب توريدها، موضحا أنه تم ضبط 2 طن و160 كيلو قمح فى محل مستلزمات زراعية بمدينة القرنة.



وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قاد حملة تموينية لتفقد الحالة التموينية ومتابعة توريد القمح، وقد تم ضبط كمية قدرها 2.160 طن قمح محلى داخل محل مستلزمات زراعية بناحية البعيرات مركز القرنة، وتم التحفظ على القمح المضبوط ونقله إلى شونة أرمنت وتحرر محضر ضبط برقم 5074 جنح القرنة ضد ا. م. ح وجارى العرض على النيابة العامة.

