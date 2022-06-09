تعرف على خطوات عمل محضر داخل أقسام الشرطة

كتب عبد الرحمن سيد

هناك مجموعة من الإجراءات يتم من خلالها عمل محضر شرطة للمواطنين، ويجب توافرها لدى طالب المحضر لقضية ما يحتاج من خلالها عمل محضر بطريقة سليمة، وتلك الخطوات هى:

1- الذهاب إلى قسم الشرطة وطلب عمل محضر.

2- سيقوم أمين الشرطة بسماع الواقعة التى تريد أن تحرر المحضر بشأنها لأنهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا، أما إذا كان المحضر ليس من بين تلك المحاضر يقوم بإخراج ورق، ويقوم بكتابة ما تمليه عليه، ومن حقك كتابة أى شىء فى المحضر وليس له الاعتراض فقط التدوين.

3- تقوم بالتوقيع على أقوالك وإذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بإرفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل، ويقوم بكتابة نظر وإرفاق على الأصل، بالإضافة إلى إرفاق صور التوكيلات إن كنت تحرر المحضر بصفتك محامى (وكيل).

4- أخذ رقم المحضر والتأكد من الرقم منه.

5- إذا كان قد تحرر المحضر داخل نقطة الشرطة سيأخذ رقم أحوال ويذهب إلى القسم، وتضطر للعودة للنقطة فى يوم آخر حتى تأخذ رقم الصادر للقسم وبعده تذهب إلى القسم لتعرف إذا كان سيأخذ رقم جنح أم لا (بحسب نوع المحضر).

6- المحضر يذهب النيابة وتتابعه بالرقم فى النيابة.

7- فى المحكمة نوعان من الجداول وهما:

- جدول الإدارى للمحاضر الإدارية (يقيد المحضر برقم إدارى إذا كان محضر تعدى بالسب والشتم و المنازعات السكنية).

- وجدول للجنح للمحاضر التى تقيد جنح (يقيد المحضر برقم جنح إذا كان المحضر جنحه ضرب أو سرقة لا يمنع قيد المحضر فى رقم الجنح من حفظه).

8- المحضر ينزل للاستيفاء ويستلمه وكيل نيابة وتستطيع معرفة اسمه من الجدول للمتابعة وإضافة جديد بالمحضر تكتب طلبا وتذهب الاستيفاء.

9- المحضر إما يجرى حفظه أو تحديد جلسة محاكمة له.