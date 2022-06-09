اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 07:30 م
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تعرف على استعدادات مدينة المحلة لحملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا

الخميس، 09 يونيو 2022 06:58 م
تعرف على استعدادات مدينة المحلة لحملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اجتماعا تنسيقيا اليوم مع حسن حمدي مراقب الأوبئة بوزارة الصحة بحضور الدكتورة منال مصباح مديرة الإدارة الصحية أول المحلة للتنسيق للبدء في الحملة القومية لطرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، والتي ستبدأ يوم 11 يونيو الجاري وتنتهي يوم 30 يونيو وسيتم تطعيم من هم أكبر من 12 عاما من خلال الفرق المتنقلة المنتشرة بمركز ومدينة المحلة.

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة الدعائية بدأت لإعلام المواطنين بالحملة من خلال التنبيه بمكبرات الصوت بالشوارع وإعلان أئمة المساجد عقب كل صلاة وتعليق البنرات ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعى وتوجيه جميع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة عمل الفرق المتنقلة وتيسير عملهم وارشاد المواطنين لاماكن تلقي اللقاحات.

حضر جلسة التنسيق الدكتور ماثر السيد المهندس مدير رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة والدكتور إيهاب سمير غالى مساعد مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والدكتورة شيماء محمود مديرة الطب الوقائي والرعاية بالإدارة الصحية أول المحلة ومنى صلاح الدين مفتشة التمريض بالإدارة الصحية أول هيثم السنيطي مسؤول التفتيش المالي والاداري بمركز ومدينة المحلة.


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