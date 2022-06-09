تسجيل دخول وخروج 18 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.