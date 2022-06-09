تركيب كشافات إنارة بحديقة ريا وسكينة.. ورفع 36 طن مخلفات فى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شن حى الجمرك بالإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملات نظافة مكبرة ورفع 36 طن مخلفات أتربة ومخلفات أشجار بنطاق الحي.



وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بناء على تكليفات الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك برفع كفاءة النظافة بنطاق الحي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.



كلفت "مدني" بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع مخلفات أشجار من شارع بحري بك و جراج سانت كاترين.



جاء كل ماسبق بواقع 11 نقلة بنحو 36 طن وتم فتح الطريق بشارع الشيخ جنيد إثر سقوط أجزاء من العقار رقم 11 وتم رفع 5 نقلات مخلفات أتربة.



وفي سياق متصل قامت إدارة الكهرباء بحي الجمرك بصيانة 13 كشاف مطفأ وانارته بشارع الحجاري بمفتاح بيبرس، جامعة سنجور وحديقة ريا وسكينة و مفتاح نادي الكشافة ،حارة موسى والخديوي، طو سيد الطاعني و شرف، وشارع أحمد كمال و وتغيير كشاف ليد بدلا من كشاف محروق بحارة المهلبي.





تركيب كشافات إنارة بحديقة ريا وسكينة (1)



تركيب كشافات إنارة بحديقة ريا وسكينة (2)



تركيب كشافات إنارة بحديقة ريا وسكينة (3)







