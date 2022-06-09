اليوم السابع
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تخصيص 114 لجنة لاستقبال 39 ألف طالب بالمنيا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 09 يونيو 2022 04:48 م
تخصيص 114 لجنة لاستقبال 39 ألف طالب بالمنيا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عماد نواوة مساعد مدير الأمن، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، رؤساء المدن، ووكلاء الوزراء، والجهات المعنية.

وأعلن المحافظ، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، بالإضافة لعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز.

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

كما وجه المحافظ، مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمنى بمحيط اللجان، مع تواجد سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى ان إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألفا و98 طالب وطالبة.

 


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