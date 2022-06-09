اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 09:45 م
أكرم القصاص
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بوتين: رجال الأعمال الذين يقلصون استثماراتهم بروسيا سوف يندمون

الخميس، 09 يونيو 2022 08:43 م
بوتين: رجال الأعمال الذين يقلصون استثماراتهم بروسيا سوف يندمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب، اليوم الخميس، إن روسيا دولة تقدم فرصًا هائلة وأولئك الذين قرروا في الوضع الحالي تركها لتقليص أعمالهم سوف يندمون عليها في نهاية المطاف.


وفي كلمته في الاجتماع الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال بوتين: "في ظروف اليوم، يفضل البعض القفز، والانسحاب، لتقليص بعض الأنشطة هنا.. في النهاية سوف يندمون على ذلك".


وأضاف: "هذا ليس تهديدًا.. سوف يندمون على ذلك ليس لأننا نهدد شخصًا ما.. نحن لا نهدد أي شخص.. إنهم سوف يأسفون لذلك لأن روسيا بلد به فرص هائلة".


وشدد على أن العديد من الشركات الأجنبية تشعر بالفعل بالاستياء الشديد من اضطرارها لمغادرة روسيا، لكنه أشار إلى أن هذا دليل على "الظروف الداخلية في هذه البلدان التي لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية".


وختم بالقول "نحن دولة ذات سيادة.. يجب أن نتطلع إلى المستقبل.. ونحن نتطلع إلى المستقبل.. لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يصنعه إلا أناس مثلك.. البلد يعتمد عليك".


روسيا

بوتين

فلاديمير بوتين

أوكرانيا



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