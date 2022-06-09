اليوم السابع
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بعد القبض على "سمكرى البنى آدمين".. العلاج الطبيعى: لن نتهاون مع منتحلى الصفة

الخميس، 09 يونيو 2022 11:40 ص
بعد القبض على "سمكرى البنى آدمين".. العلاج الطبيعى: لن نتهاون مع منتحلى الصفة نقابة العلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بيانا، اليوم الخميس، تعليقا على إلقاء أجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "سمكري البني آدمين"، محذرة كل من يجرؤ على مزاولة مهنة العلاج الطبيعى من الدخلاء والأدعياء والنصابين بصفة عامة، وخريجى كليات التربية الرياضية بصفة خاصةـ وكذلك اللجنة العمالية النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر للإصابات والتأهيل الحركى.
 
وطالبت النقابة أعضائها بسرعة الإبلاغ عن هذه المخالفات الجسيمة من ذوى النفوس الهشة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات للقضاء عليهم.
 
ووجهت نقابة العلاج الطبيعى، الشكر لكافة جهات الدولة "وزارة العدل، مباحث الأموال العامة، جهاز الكسب غير المشروع، جهاو حماية المستهلك، مباحث التموين، إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة"، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية مع أي شخص تسول له نفسه انتحال صفة أخصائى العلاج الطبيعى أو إدارة منشأة طبية دون ترخيص.
 
وأشارت إلى أن حكم محكمة جنايات القاهرة بالحبس 5 سنوات على "سمكرى البنى آدمين"، يرجع إلى تزويره شهادة امتهانه طب العلاج الطبيعى، تزويره في البطاقة الشخصية بانتحاله صفة دكتور علاج طبيعى وهو مخالف للواقع، إدارة منشأة طبية بدون ترخيص ومن دون متخصصين، وهو ما يعتبر انتهاك صريح لحرمات المرضى، مؤكدة أن الحكم انتصارا ليس فقط للنقابة في ملف مواجهة الدخلاء، بل أيضا انتصارا لجموع المواطنين حرصا وحفاظا على صحتهم.

 


نقابة العلاج الطبيعى

سمكرى النبى آدمين

سمكرى

الحكم على سمكرى البنى ادمين


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