بعد القبض على "سمكرى البنى آدمين".. العلاج الطبيعى: لن نتهاون مع منتحلى الصفة

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بيانا، اليوم الخميس، تعليقا على إلقاء أجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "سمكري البني آدمين"، محذرة كل من يجرؤ على مزاولة مهنة العلاج الطبيعى من الدخلاء والأدعياء والنصابين بصفة عامة، وخريجى كليات التربية الرياضية بصفة خاصةـ وكذلك اللجنة العمالية النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر للإصابات والتأهيل الحركى.

وطالبت النقابة أعضائها بسرعة الإبلاغ عن هذه المخالفات الجسيمة من ذوى النفوس الهشة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات للقضاء عليهم.

ووجهت نقابة العلاج الطبيعى، الشكر لكافة جهات الدولة "وزارة العدل، مباحث الأموال العامة، جهاز الكسب غير المشروع، جهاو حماية المستهلك، مباحث التموين، إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة"، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية مع أي شخص تسول له نفسه انتحال صفة أخصائى العلاج الطبيعى أو إدارة منشأة طبية دون ترخيص.