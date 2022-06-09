اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 05:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بعثة الأمم المتحدة فى العراق تدين استهداف مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة

الخميس، 09 يونيو 2022 04:00 ص
بعثة الأمم المتحدة فى العراق تدين استهداف مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة قصف أربيل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت بعثة المنظمة الدولية للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، استهداف مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن تغريدة نشرت بصفحة (يونامي) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين. عملٌ طائش آخر". 

وأضافت البعثة الأممية:"كما قلنا سابقاً، العراق ليس بحاجة إلى مسلحين ينصبون أنفسهم زعماءً، وأن تأكيد سلطة الدولة أمر أساسي، وإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم".


قصف اربيل

اربيل

كردستان

امريكا

العراق

اخبار العراق

ايران

داعش


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة