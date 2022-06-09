بروتوكول تعاون مشترك بين مؤسسة أهل مصر للتنمية وشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية

- مبالغ مالية على سبيل الصدقة الجارية للتجهيزات الطبية اللازمة لافتتاح المستشفى

وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون مع شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، يتم بمقتضاه التبرع بمبلغ مالى على سبيل الصدقة الجارية، للمساهمة فى التجهيزات الطبية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لعلاج الحروق وبالمجان، ويجرى حاليًا الاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى منها قريبًا.

وتضمن البروتوكول علي توفير بيتا ايجبت لجهاز صدمات قلب كهربائية وغرفة عناية مركزة حروق أطفال، وذلك إيمانًا من الشركة بدورها المجتمعى والمساهمة فى تخفيف آلام ضحايا الحروق.

وقالت د. هبه السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية أن التعاون مع شركة بيتا ايجيبت يرسخ مفهوم العمل الخيري التطوعي الذي تقوم به أهل مصر بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات لدعم ضحايا الحروق من خلال فريق متخصص يعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الحوادث والحروق وتقديم الرعاية الطبية لغير القادرين، مشيرة الى أن الدور الذى تقوم به يهدف في المقام الأول والأخير لمساندة دور الدولة في تنفيذ خطتها القومية للرعاية الطبية والصحية وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات وأيضًا القيام برسالتها الأساسية لرعاية ضحايا الحروق.

وأضافت: "إننا فى مؤسسة أهل مصر لا يسعنا إلا أن نشكر شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية على دعمهم لنا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون منهم ومن غيرهم من المؤسسات للمساهمة في استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان

وقال طارق المغازي العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة BETA EGYPT، أن الشركة تسعى دائمًا لأن يكون لها بصمة واضحة فى التنمية المجتمعية، وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، والقيام بدورها التنموى على أكمل وجه، مؤكدًا أن توقيع البروتوكول مع مؤسسة أهل مصر يأتى إيمانًا بالدور الذي تبذله لرعاية ضحايا الحروق والحرص على اتمام أول مستشفى متخصص لعلاج ورعاية مثل هذه الحالات التي تعانى كثيراً بسبب عدم وجود كيان متخصص لاستقبال الحالات.

وفيما يتعلق بتطورات المستشفى وآخر التحديثات، فقد تم الإنتهاء من كافة أعمال المباني والمحارة بالمستشفى بكل الأدوار بنسبة 100%، كما تم الإنتهاء من أعمال الدهانات بنسبة 90%، وتركيب واجهات المستشفى وأعمال اللاند سكيب و أعمال السور بنسبة 99%ويجرى حاليًا العمل لتركيب المصاعد التي تم انجازها بنسبة 92%، والسلالم بنسبة 95%، والإنتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية بالأدوار الخاصة بالتكييف المركزي والكهرباء والإنارة وأنظمة إطفاء الحريق والمياه والصرف والإنترنت والتليفونات بكل الأدوار بنسبة 100%.