انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت على الدائرى الإقليمى بالجيزة.. فيديو

كتب عبد الله محمود

قدم اليوم السابع بثا جديدا عن انقلاب سيارة، حيث ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري الاقليمي بالجيزة، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت، ما أدي الي تباطؤ حركة السيارات للمتجه من بني سويف حتي الجيزة.

وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الدائري الأقليمي نطاق الجيزة، علي الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت، ما أدي الي تباطؤ الحركة المرورية، واحتكاك بين عدد من السيارات بالطريق ويقوم رجال المرور بالعمل علي إزالة حطام الحادث.

وكشفت المعاينة للحادث ، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما ادي لانقلاب السيارة ، مما أدي الي توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.