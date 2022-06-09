اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 02:57 م
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انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بشبرا الخيمة 8 ساعات السبت.. اعرف السبب

الخميس، 09 يونيو 2022 02:20 م
انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بشبرا الخيمة 8 ساعات السبت.. اعرف السبب قطع المياه- أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب بمناطق "بهتيم - مسطرد - عزبة رستم - إبراهيم بك - عزبة عثمان - بيجام - أم بيومي – منطي – المنشية" بشبرا الخيمة، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 11 يونيو، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل، وحتي الساعة الـ 8 صباحا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن أعمال قطع المياه تأتى في إطار تنفيذ أعمال ربط شبكة المياه بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا، بخط المياه القائم بشارع أحمد عرابي.

وفى سياق أخر، عقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعاً طارئاً بالمقاولين القائمين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمركز شبين القناطر.

وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة الإلتزام بنهو المشروعات وفق ‎البرامج الزمنية المستهدفة، وضرورة التسريع فى تنفيذ جميع الوصلات المنزلية (مياه - صرف)، التى تم حصرها أولا بأول، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع الالتزام ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

وأكد "مجاهد"، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات المقاولين لتحقيق أعلى درجات التعاون مع قطاع منسقي المبادرة بالشركة لتحقيق معدلات إنجاز إيجابية لصالح المواطن.

 


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