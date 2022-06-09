انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية ووصول ومغادرة 52 سفينة خلال 48 ساعة

الإسكندرية اسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تداول اكثر من 174 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

كما تم تداول 2561 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.



وفي سياق متصل، انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخول وخروج عدد 52 سفينة إلى أرصفه الميناءين خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينة.



ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.









