النيابة تحقق فى واقعة تغيب سيدة وطفلتها بالوراق وتستمع لأقوال الأسرة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة تغيب فتاة بمنطقة الوراق؛ حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستدعت جهات التحقيق أسرة الفتاة المتغيبة هى وطفلتها لسماع أقوالهم؛ وبيان أخر من تواصلت معه الفتاة قبل تغيبها، وعما إذا كان هناك خلافات بينها وبين أسرتها، قد تكون سبب فى اختفائها.

حرر شاب محضرا بتغيب شقيقته وابنتها بمنطقة الوراق، وانقطاع الاتصال بها عقب خروجها للعمل، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شاب أفاد فيه بتغيب شقيقته وطفلتها وانقطاع الاتصال بها، وذكر أنها خرجت للعمل، وتغيبت عقب ذلك، ولم يشتبه في اختفاءها جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.