النمسا تتوقع تسجيل 50 ألف طلب لجوء خلال العام الجاري

أ ش أ

أكدت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزانا راب، اليوم الخميس، أنها تتوقع تسجيل 50 ألف طلب لجوء إلى النمسا في العام الجاري، وهو أعلى مستوى في السنوات الأخيرة.



وأوضحت الوزيرة - في تصريحات لها اليوم - أنه لا تزال معظم الطلبات تأتي من السوريين والأفغان، كما تساند النمسا 75 ألف نازح من أوكرانيا كجزء من "مساعدة الجوار".



وأضافت الوزيرة أن هذا عبء كبير على الاندماج ونظام التعليم وسوق العمل والأنظمة الاجتماعية، موضحة أن العديد من الأشخاص الذين قدموا إلى النمسا في عام 2015 أو قبل ذلك لم يتم دمجهم بشكل كافٍ، مشيرة إلى أنه قبل خمس سنوات دخل قانون الاندماج حيز التنفيذ.



وأكدت أنه تم إنشاء دورات لغة ألمانية موحدة على مستوى البلاد والتي يستفيد منها أكثر من 90 ألف شخص، مضيفة أنه خلال العام الجاري تمت زيادة ميزانية الاندماج إلى 105 ملايين يورو