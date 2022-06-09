المفوضية الأوروبية وأمريكا تُجددان أهمية مواصلة التعاون لمواجهة تهديدات الصحة العامة

كتبت: هناء أبو العز

جددت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة اليوم الخميس، أهمية مواصلة التعاون المشترك بشأن التأهب والاستجابة للتهديدات التي تُحدق بالصحة العامة، بما يُمكّن من العمل معًا لمعالجة حالات الطوارئ الصحية بشكل مشترك والمساهمة في إنشاء هيكل صحي عالمي قوي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر تعليقًا على توقيع المفوضية الأوروبية ووزارة الصحة الأمريكية على ترتيبات عاجلة في هذا الملف، ونقلته المفوضية عبر موقعها الرسمي؛ حيث قالت المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كيرياكيدس، إن هذا الترتيب يمثل خطوة مهمة في دفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت: نتشارك مصالح مشتركة واسعة النطاق في مجال السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها على مستوى العالم .. واليوم نضع هذا التعاون على أسس جديدة، لتحديد التهديدات الصحية بشكل مشترك، والعمل معًا على مواجهتها، فكما تعلمنا من أزمة الوباء فإن توحيد الجهود سيمكننا من التعامل بشكل أفضل مع الأزمات الصحية المستقبلية وحماية المواطنين بشكل أفضل في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

من جانبه، قال وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا:" إن تعزيز تعاوننا مع المفوضية الأوروبية من خلال هذا الترتيب الرسمي يدل على الأهمية التي توليها واشنطن للعمل معًا نحو أهدافنا المشتركة للتأهب للأزمات المحتملة والاستجابة لها .. بالإضافة إلى ذلك، يمنحنا هذا الترتيب فرصة لمساعدة البلدان الأخرى بشكل مشترك، بما في ذلك تلك الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي، في بناء قدرتها على منع التهديدات الصحية العامة واكتشافها والاستجابة لها".

ووفقا لهذا الترتيب، ستعمل المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة معًا على جمع المعلومات الخاصة بأزمات الوباء وسلاسل التوريد والبحث والابتكار وإنتاج الأدوية الطبية المضادة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات، كذلك تسهيل تدفق المعلومات وتبادل البيانات، والعمل على تقليل الازدواجية وضمان التآزر القوي في جهود التأهب والاستجابة .

وعلى وجه الخصوص، أبرز البيان أن الجانبين وافقا على تعزيز التعاون في مراجعة التقييمات المشتركة للتهديدات بهدف تحديد تهديد واحد على الأقل بوصفه من أكثر التهديدات التي تحدق بالصحة العامة كل عام للتعاون بشأنه وتبادل البيانات لتعزيز المراقبة العالمية والكشف المبكر عن التهديدات الصحية الناشئة .. ودعم أنشطة الشراء، بما في ذلك تقييم منصات اللقاحات وتبادل أفضل الممارسات بشأن ترتيبات توزيع اللقاحات.