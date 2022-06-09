المفوضية الأوروبية تُخصص دعمًا بقيمة 20 مليون يورو للشركات الأوكرانية الناشئة

كتبت: هناء أبو العز

خصصت المفوضية الأوروبية 20 مليون يورو لدعم ما لا يقل عن 200 شركة أوكرانية ناشئة في مجال التكنولوجيا، بحيث تتلقى كل منها ما يصل إلى 60 ألف يورو على مدار العام الجاري، وذلك في إطار مجلس مجلس الابتكار الأوروبي (EIC).

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي: انه بالإضافة إلى ذلك، سيقدم EIC دعما غير مالي لهذه الشركات، مثل توفير خدمات الاستشارات التجارية، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدرة المبتكرين الأوكرانيين على التفاعل مع قوانين الابتكار الأوروبية ودخول أسواق جديدة والاستفادة من أدوات وبرامج التمويل الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على ذلك:" من الضروري أن تتطلع أوكرانيا إلى المضي قدمًا، لاسيما وهي تتمتع بمقومات حيوية مهمة وإمكانيات كبيرة. ومن المهم أيضًا الحفاظ على القدرة الاقتصادية للدولة الأوكرانية وتمكين مبتكري التكنولوجيا الأوكرانيين من النمو والاندماج بشكل أكبر في القوانين الأوروبية. ونحن نريد منهم أن يوسعوا نطاق أعمالهم وأن يصلوا إلى الأسواق الأوروبية وخارجها".

بدورها، أضافت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون الرقمنة مارجريت فيستاجر:" أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعبئة جميع الموارد الممكنة وتقديم الدعم لأوكرانيا. واليوم، ندعو الجهات الأوروبية الفاعلة في مجال الابتكار، مثل مراكز دعم المؤسسات، للانضمام إلينا في دعم مجتمع التكنولوجيا الأوكراني لجعله أقوى وأكثر مرونة وقدرة على المنافسة"..مشيرة إلى أن مجلس الابتكار الأوروبي (EIC) يسعى إلى ضمان استمرارية أعمال شركات التكنولوجيا الأوكرانية وتعزيز نموها، بما يمكن أن يساعد في إعداد الشركات الناشئة الأوكرانية للتنافس على فرص تمويل EIC في المستقبل، والتي تصل إلى 17.5 مليون يورو في شكل منح واستثمارات في رأس المال.