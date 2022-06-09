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المشدد 15عاما لمحمود شعبان صاحب مقولة "هاتولى راجل" لانضمامه لجماعة إرهابية

الخميس، 09 يونيو 2022 01:36 م
المشدد 15عاما لمحمود شعبان صاحب مقولة "هاتولى راجل" لانضمامه لجماعة إرهابية المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، السجن المشدد 15 عاما للدكتور محمود شعبان، صاحب مقولة "هاتولى راجل"، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.
 
قضية فض اعتصام النهضة (1)
قضية فض اعتصام النهضة (1)

قضية فض اعتصام النهضة (2)
قضية فض اعتصام النهضة (2)

قضية فض اعتصام النهضة (3)
قضية فض اعتصام النهضة (3)

قضية فض اعتصام النهضة (4)
قضية فض اعتصام النهضة (4)

 


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