المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة تختتم أنشطة العام الدراسى بحضور مدير التعليم

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

نظمت المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة في محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، فعاليات حفل ختام الأنشطة للعام الدراسى 2021_2022م بحضور الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، ومدير عام الخدمات التربوية بالمديرية ومدير ووكيل المدرسة، حيث تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والعروض اليابانية لطلاب المدرسة وفقرة شرح عن أنشطة التوكاتسو اليابانية والتى تعمل على تحقيق التنمية الشاملة للطفل وتزويده بالعديد من المهارات، حيث لاقت الفقرات استحسانا من الجميع.

وأشار مدير التعليم إلى أهمية المدارس اليابانية من خلال مجموعة من الأنشطة المهارية والتى من شأنها تنمية الطفل وتعزيز مهاراته وصقلها بالإضافة لبناء شخصيته وقيمه واتجاهاته وبما يتفق مع هدف المنظومة التعليمية الجديدة 2.0 الجديدة والتى تهتم بتنمية القدرات والمهارات الطلابية من خلال التفكير وليس الحفظ والتلقين.

وفى ختام الحفل منح وكيل التعليم بالمحافظة أطفال المدرسة شهادات تقدير وهدايا عينية وسط أجواء من السعادة محفزا لهم على مواصلة التميز والتفوق مؤكداً على أن المدارس المصرية اليابانية طفرة تعليمية متميزة تشهدها محافظة الوادى الجديد فى ظل القيادة الرشيدة والواعية للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.