المدارس تتسلم نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام الإلكترونية

كتب محمود طه حسين

تسلمت اليوم المدارس نتيجة الصف الأول الثانوى العام والصف الثاني الثانوى العام 2022، الإلكترونية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يتم تجهيز النتائج بضم درجات الطلاب فى الامتحان الإلكترونى لدرجاتهم فى الاختبار المقالى الورقى وأيضا نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تعلن النتائج الأسبوع المقبل.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التى تمت خلال شهر مايو الماضى من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة الطلاب واتباع الارشادات والتعليمات المعلنة فى هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك.

وتابعت الوزارة : قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية المشار إليها مع درجات الامتحان المقالى بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب فى جميع المواد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي الجارى بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها.