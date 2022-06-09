اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المتحدث باسم المارينز ينفى وجود مواد نووية على متن الطائرة المحطمة بكاليفورنيا

الخميس، 09 يونيو 2022 08:32 ص
المتحدث باسم المارينز ينفى وجود مواد نووية على متن الطائرة المحطمة بكاليفورنيا تحطم طائرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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نفى المتحدث باسم المارينز الليفتنانت دوان كامبا ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مواد نووية على متن طائرة عسكرية تحطمت في جنوب كاليفورنيا.

 

وأضاف المتحدث وفقًا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الطائرة من طراز "أم في-22 بي أوسبري" وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية التابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة، مضيفا أن الطائرة التي كانت تقل خمسة من أفراد المارينز تحطمت بالقرب من منطقة "جلاميس" التي تبعد أميال قليلة شمال الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وغرب حدود ولايتي كاليفورنيا وأريزونا.


وأشار إلى وجود مسعفين عسكريين في موقع الحادث، مؤكدا أنه سيتم الإدلاء بالمزيد من المعلومات فور تلقيها.

 


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تحطم طائرة

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