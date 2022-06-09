المتحدث باسم المارينز ينفى وجود مواد نووية على متن الطائرة المحطمة بكاليفورنيا

وأضاف المتحدث وفقًا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الطائرة من طراز "أم في-22 بي أوسبري" وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية التابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة، مضيفا أن الطائرة التي كانت تقل خمسة من أفراد المارينز تحطمت بالقرب من منطقة "جلاميس" التي تبعد أميال قليلة شمال الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وغرب حدود ولايتي كاليفورنيا وأريزونا.



وأشار إلى وجود مسعفين عسكريين في موقع الحادث، مؤكدا أنه سيتم الإدلاء بالمزيد من المعلومات فور تلقيها.