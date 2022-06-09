الكويت: نتابع بقلق شديد ارتفاع حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية

وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي -أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "تعزيز منظومة الأمم المتحدة" في الجلسة التي ناقشت استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي خاص بكوريا الشمالية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية " كونا" اليوم الخميس، عن إدانة دولة الكويت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية خلال الأيام القليلة الماضية، لما تشكله من انتهاك لقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.



وأضاف أن استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل بعض الدول الخمس الدائمة العضوية في حالات عديدة، ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، وولد حالة من الإحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.