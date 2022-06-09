الكنيسة تعلن قرارات الجمعية العامة لانعقاد المجمع المقدس

كتب: محمد الأحمدى

شهد الأسبوع الجارى بدءًا من يوم السبت الماضى، نشاطًا مكثَّفًا للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى.

وجاءت أولى أعمال المجمع سيامة 10 من الآباء الأساقفة الجدد، يومى السبت والأحد، تلبيةً لاحتياج الإيبارشيات التى خلت كراسيها الأسقفية بنياحة أساقفتها وكذلك القطاعات الرعوية والأديرة سواء بمصر أو بلاد المهجر.

وفى الإطار ذاته انطلقت فعاليات جلسات اللجان الرئيسية للمجمع المقدس، يوم الاثنين الماضى بالمقر البابوى بالقاهرة، ولمدة 3 أيام، حيث جرت مناقشة جدول أعمال كل لجنة والتى وضعها مقررو اللجان، وهذه اللجان هى: الرعاية والخدمة، الأسرة، العلاقات العامة، شئون الإيبارشيات، الطقوس، الإيمان والتعليم والتشريع، العلاقات المسكونية، الإعلام والمعلومات، الرهبنة والأديرة، شئون بلاد المهجر، اللجنة الدائمة، إلى جانب لجنة سكرتارية المجمع.

بينما عقدت الجلسة العامة الختامية لأعضاء المجمع اليوم، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا ومشاركة 120 عضوًا من أعضاء المجمع البالغ عددهم 137 عضوًا، حيث بدأت الجلسة بكلمة لقداسة البابا حملت عنوان "جوانب المسئولية الأسقفية" والتي بدأ قداسته في نشر الجزء الأول منها في العدد الأخير من مجلة الكرازة.

وأقر المجمع مجموعة من القرارات المجمعية والتوصيات من لجانه الرئيسية وذلك بعد عرضها ومناقشاتها بشكل مستفيض خلال الجلسة العامة التي امتدت إلى أربع ساعات، وجاء أبرز ما تم إقراره من قِبَل المجمع المقدس:

- الاعتراف بقداسة كلٍ من الراهب يسطس الأنطوني (من دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر) ، والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج.

- تبادل رفات القديسين لا يتم إلا بوثيقة رسمية معتمدة من الأب المطران أو الأسقف ،وبناءًا على طلب رسمي موقع من أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة، وبناءًا على طلب رسمي موقع من أحد الآباء (مطران أو أسقف).

- تشكيل مجلس التعليم الكنسي ومجلس الأكاديمية اللاهوتية القبطية وتُقدَم الأسماء المقترحة من حملة الدكتوراه والماجستير إلى سكرتارية المجمع.

بينما كان من أهم التوصيات:

- تشجيع الشباب والشعب على الإهتمام بالعمل الوطني للمشاركة في ميلاد الجمهورية الجديدة. ومساندة الدولة في جهودها التنموية وخاصة المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة ... إلخ.

- تشجيع الكنائس للاحتفال بيوم الأب والإشادة بدوره في الأسرة وذلك في ٢١ يونية من كل عام، وهو اليوم المحدد للاحتفال به في مصر.

- توحيد الاحتفال بالتراث القبطي في كل الكنائس القبطية الأرثوذكسية في عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، تحت اسم : Global Coptic Day

وذلك في الأول من يونيه كل عام، يتم من خلاله تقديم الكنيسة القبطية للعالم وخصوصًا رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وعمل مسابقات عالمية في التراث القبطي.

- إطلاق شعار عام "أسرتي مقدسة " My Family is Holy تدور حوله فعاليات الكنيسة القبطية في العالم بدءًا من يونيو 2022 إلى يونيو 2023.

كما حث قداسة البابا أعضاء المجمع المقدس على الاهتمام بمساعدة الأسر الفقيرة والمستورة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم حاليًا، وتشجيع المشروعات متناهية الصغر كأداة فعالة لمواجهة هذه الأزمة.

ونوه قداسته على ضرورة اهتمام الإيبارشيات بموضوع الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية، من خلال حلول عملية.

ووافق أعضاء المجمع المقدس في ختام الجلسة على اقتراح بالتجديد للسكرتارية العامة الحالية للمجمع المقدس، لمدة أخرى والبالغة ثلاث سنوات.