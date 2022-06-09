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الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط تنفى صلتها بإعلان توظيف فى الكويت

الخميس، 09 يونيو 2022 11:59 ص
الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط تنفى صلتها بإعلان توظيف فى الكويت بيان النفى
كتب: محمد الأحمدى

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نفت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية لكاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط، صلتها بإعلان وظائف بالكويت تحت رعاية الأنبا يوأنس أسقف أسيوط.

وذكرت الكنيسة عبر صفحتها الآتى: "تحذير هام من نيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها أنه ليس له أى صلة أو علاقة بهذا الإعلان".

وجاء في الإعلان المنشور على مواقع التواصل الاجتماعى أن الكنيسة تقدم فرصة عمل بالكويت وعقد عمل لمدة 5 سنوات إجازة سنوية وطبيعة العمل عمال نظافة وعمال تعبئة وتغليف وعمال صيانة لجميع التخصصات وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة السفر على الشركة الأم في الكويت الشركة القابضة جنوب الشيوخ تحت رعاية الأنبا يوأنس.

بيان النفى
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