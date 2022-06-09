اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 14 شابا والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء

الخميس، 09 يونيو 2022 10:59 ص
القوى العاملة: تعيين 14 شابا والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 14 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ضمن 87 شاباً مسجلين من راغبى العمل.
 
تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، و15 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.
 
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت  يعمل بها 1204 عاملين.
 
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

القوى العاملة

القوى العاملة بشمال سيناء

التفتيش العمالى


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