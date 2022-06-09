"القومى للمرأة" بالأقصر يختتم أمسياته الثقافية بقرية الحميدات بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الثقافية بالأمسية الحادية عشر على هامش جلسات الدوار بمحافظة الأقصر، حيث تأتى تلك الأمسيات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر.

وتم تنظيم الفعالية لدعم أهالى قرية الحميدات شرق مدينة إسنا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث اختتمت فعاليات الأمسيات الثقافية بالأمسية الحادية عشر بقرية الحميدات شرق، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة)، والتي استهدفت عدد 658 فردا ( 408 سيدة / 50 رجل / 200 طفل)، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وتقول الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر، إنه شملت الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسية إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش الأمسيات تم تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على الوجوه للأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية، وذلك لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للمواطنين بالقرى المستهدفة، وقد شارك بالحضور أماني مدني المقررة المناوبة للفرع، وسهير سمير نخلة وهبة فتحي عضوات الفرع.