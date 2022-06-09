القبض على لصين سرقا مجوهرات من داخل شقة فى القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر نافذة بالشقة سكنه وسرقة (جهاز لاب توب – مبلغ مالى - بعض المشغولات الذهبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط (بعض المشغولات الذهبية) لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.