اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة سيدة في الوراق

الخميس، 09 يونيو 2022 12:47 ص
القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة سيدة في الوراق أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيبت ربة منزل برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق في الجيزة،  وأفادت تحريات رجال المباحث أن المصابة تصادف تواجدها بمحيط المشاجرة،  مما أسفر عن إصابتها، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص من عائلة واحدة،  بسبب خلافات مالي طة، وخلال المشاجرة أطلق أحدهم أعيرة نارية من فرد خرطوش، مما أسفر عن إصابة سيدة تصادف تواجدها بمحيط المشاجرة. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

مشاجرة

خلافات مالية

قسم الوراق

امن الجيزة


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