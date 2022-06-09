القبض على المتهمين بالتشاجر بالأسلحة فى حدائق القبة بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بطلق نارى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين (6 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) لخلافات حول الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم مُحدثين إصابتهم وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة آخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (فرد خرطوش – 3 سلاح أبيض "سكين") بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.