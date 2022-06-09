اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الغرفة التجارية ببورسعيد توزع 2000 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

الخميس، 09 يونيو 2022 02:11 م
الغرفة التجارية ببورسعيد توزع 2000 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا لجنة التوزيع
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت اللجنة المُشكلة من الغرفة التجارية ببورسعيد والمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، اليوم الخميس، توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية كدفعة ثانية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، والتى جهزتها الغرفة التجارية ببورسعيد مساهمة منها فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وأكد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تلك الخطوة تأتى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، واستكمالا للخطوات التى اتخذتها الغرفة فى إطار المساهمة المجتمعية لها، دعمًا للجهود التى تبذلها الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
 
وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وأعضاء المجلس، قد قرروا بناء على قرار السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تجهيز 4000 كرتونة سلع غذائية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً فى بورسعيد، حيث شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يوم 6 أبريل الماضى تسليم الغرفة الدفعة الأولى منها بإجمالى 2000 كرتونة.
 
كراتين الغرفه
كراتين الغرفه

لجنة التوزيع
لجنة التوزيع

محتويات الكرتونه
محتويات الكرتونه
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الغرفة التجارية ببورسعيد


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة