الغرفة التجارية ببورسعيد توزع 2000 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

بدأت اللجنة المُشكلة من الغرفة التجارية ببورسعيد والمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، اليوم الخميس، توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية كدفعة ثانية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، والتى جهزتها الغرفة التجارية ببورسعيد مساهمة منها فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تلك الخطوة تأتى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، واستكمالا للخطوات التى اتخذتها الغرفة فى إطار المساهمة المجتمعية لها، دعمًا للجهود التى تبذلها الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وأعضاء المجلس، قد قرروا بناء على قرار السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تجهيز 4000 كرتونة سلع غذائية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً فى بورسعيد، حيث شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يوم 6 أبريل الماضى تسليم الغرفة الدفعة الأولى منها بإجمالى 2000 كرتونة.