الطماطم بـ8 والخوخ والبصل بـ3.. انخفاض أسعار الخضار والفاكهة بالوادى الجديد

وقال أحمد على أحد الباعة في السوق أن المنتجات المعروضه للبيع في السوق من الخضروات والفاكهة تشهد انخفاضاً متزايداً في الأسعار بصورة كبيرة وهو ما يساعد على زيادة الإقبال على الشراء من المواطنين الذين يرتادون السوق طوال اليوم، مؤكداً على أن كل المعروض من المنتجات هو وارد اليوم من محافظات وادى النيل .

كانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن فتح منافذ لبيع لحوم بلدي طازجة وخضروات وفاكهة داخل 18 منفذا تابع للوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمبادرة المنافذ التابعة للمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للإطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار.

وتتضمن منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة التي يتم طرحها بسعر 120 جنيه للكيلو، عدة منافذ شملت بمديرية الطب البيطري وميدان البساتين ومنفذ الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن توفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بتخفيضات تصل إلى 50% عن الأسواق الخارجية.