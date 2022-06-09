اليوم السابع
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الطماطم بـ8 والخوخ والبصل بـ3.. انخفاض أسعار الخضار والفاكهة بالوادى الجديد

الخميس، 09 يونيو 2022 10:30 ص
الطماطم بـ8 والخوخ والبصل بـ3.. انخفاض أسعار الخضار والفاكهة بالوادى الجديد السوق
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة اليوم الخميس، لأسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق الوادى الجديد، والتى شهدت انخفاضا متزايداً في جميع الأنواع، حيث بلغت أسعار أسعار الطماطم  8 جنيه والفلفل الرومى 6 جنيه والخوخ والمشمش 10 جنيه والباذنجان والبطاطس والخيار 5 جنيه وسعر الكانتلوب و البصل 3 جنيه .
 
وقال أحمد على أحد الباعة في السوق أن المنتجات المعروضه للبيع في السوق من الخضروات والفاكهة تشهد انخفاضاً متزايداً في الأسعار بصورة كبيرة وهو ما يساعد على زيادة الإقبال على الشراء من المواطنين الذين يرتادون السوق طوال اليوم، مؤكداً على أن كل المعروض من المنتجات هو وارد اليوم من محافظات وادى النيل .
 
 
كانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن فتح منافذ لبيع لحوم بلدي طازجة وخضروات وفاكهة داخل 18 منفذا تابع للوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمبادرة المنافذ التابعة للمحافظة.
 
وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .
 
وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للإطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار.
 
وتتضمن منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة التي يتم طرحها بسعر 120 جنيه للكيلو، عدة منافذ شملت بمديرية الطب البيطري وميدان البساتين ومنفذ الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن توفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بتخفيضات تصل إلى 50% عن الأسواق الخارجية.
 
احد الباعة في السوق
احد الباعة في السوق

ازدحام من فتح السوق في الصباح
ازدحام من فتح السوق في الصباح

إقبال على الشراء في السوق
إقبال على الشراء في السوق

المنتجات في السوق وارد اليوم
المنتجات في السوق وارد اليوم

انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالوادى الجديد
انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالوادى الجديد

انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة فى اسواق الخارجة
انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة فى اسواق الخارجة

جانب من المنتجات المعروضه في السوق
جانب من المنتجات المعروضه في السوق

جانب من عروض الخضروات والفاكهة
جانب من عروض الخضروات والفاكهة

سعر الباذنجان 5 جنيه
سعر الباذنجان 5 جنيه

سعر البصل 3,5 جنيه
سعر البصل 3,5 جنيه

سعر الطماطم 8 جنيه
سعر الطماطم 8 جنيه

سوق الشعلة بالخارجة
سوق الشعلة بالخارجة

مدخل سوق الشعلة بالخارجة
مدخل سوق الشعلة بالخارجة

 


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